Лихач, уходивший от полиции, протаранил маршрутку в Ярославле. Видео

Утром в четверг, 18 апреля, на пересечении Московского проспекта и улицы Гагарина в Ярославле произошло дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив камеры наблюдения.

Водитель автомобиля ВАЗ, преследуемый сотрудниками ГИБДД, попытался проскочить перекресток, однако протаранил поворачивавшую маршрутку.

После столкновения виновник аварии выскочил из легковушки и бросился наутек, следом за ним устремились полицейские. К погоне присоединился мужчина, выскочивший из троллейбуса, проезжавшего мимо. Совместными усилиями им удалось скрутить лихача.

По предварительным данным, озвученным местными СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.