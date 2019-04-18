В Чемпионате России по тяжелой атлетике примут участие спортсмены из 50 регионов страны

Новосибирская область примет Чемпионат России по тяжелой атлетике. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Соревнования пройдут с 24 июня по 1 июля в спортивном комплексе Новосибирского государственного технического университета. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Травников. В состязаниях примут участие более 300 спортсменов из 50 регионов России.

Состязания включают в себя два основных упражнения для разных весовых категорий: рывок и толчок. Турнир станет одним из этапов формирования национальной команды для участия в ЧМ-2019.

"Тяжелая атлетика — базовый вид спорта для нашего региона. Для его развития Чемпионат России является знаковым событием. Мероприятие должно пройти на самом высоком уровне. Спортсмены покажут уровень своей подготовки, а зрители получат от чемпионата удовольствие. Мы имеем огромный опыт проведения таких всероссийских стартов", — заявил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Председателем организационного комитета по подготовке к проведению состязаний станет заместитель губернатора Сергей Нелюбов. Теперь комитету предстоит разработать план подготовки к чемпионату.