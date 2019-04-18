Внезапно в возрасте 55 лет скончалась вдова Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Утром 18 апреля в соцсетях появились сообщения о смерти вдовы Евгения Евстигнеева актрисы Ирины Цывиной, в которые поначалу невозможно было поверить. Первым о ее смерти написал в своем "Инстаграме" Станислав Садальский.
Затем эту страшную новость подтвердил священник Петр Коломейцев – Ирина была прихожанкой их храма.
Еще несколько месяцев назад в программе Андрея Малахова "Прямой эфир" Ирина принимала поздравления и пожелания на дальнейшую жизнь в связи с 55-летием.
Ирина была замужем 4 раза. Шесть лет они прожили с Евгением Евстигнеевым, а после его смерти актриса не раз попадала в скандалы, которые выливались в СМИ. Она пыталась устроить свою жизнь после смерти самого главного, по ее признанию, мужчины – Евгения Евстигнеева.
В последнее время появлялась информация о том, что она стала злоупотреблять алкоголем, но были и сообщения о том, что Ирина собирается уйти в монастырь.
Новость о смерти актрисы, причины которой пока неизвестны, стала для знавших ее людей большой неожиданностью. Актриса Ксения Хаирова, которая дружила с Цывиной, сообщила ТАСС только то, что тело Ирины привезли в морг в час ночи 18 апреля.
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина была членом Гильдии актеров кино и Союза кинематографистов России. В 1994 году она выпустила книгу, посвященную жизни и творчеству Евгения Евстигнеева.
Актриса снималась в сериалах "Кадетство", "Полицейский с Рублевки", "Петровка, 38", "Папины дочки", фильмах "Принцесса цирка" и других, играла в антрепризе.
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