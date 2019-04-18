Слепая зона: в Петербурге на пешеходном переходе задавили девочку

Вчера в Петербурге автомобиль задавил девочку, упавшую на пешеходном переходе. Водитель — за рулем машины сидела девушка — не заметила споткнувшегося ребенка.

Инцидент произошел 17 апреля на перекрестке улице Доблести и Рихарда Зорге. Когда пешеходы пересекали дорогу на разрешающий сигнал светофора, 8-летняя девочка споткнулась о самокат едущего впереди ребенка и упала.

В этот момент красный автомобиль, ожидающий, когда все пройдут, тронулся и переехал упавшего ребенка — девушке, сидевшей за рулем, показалось, что дорога свободна.

Увидеть лежащего на дороге ребенка девушка не смогла, утверждая, что помешала слепая зона из-за стоек и капота машины.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в "удовлетворительном состоянии", очевидцы говорят, что перед этим на ножку девочки была наложена шина.