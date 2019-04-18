Кондогбия не поможет "Валенсии" на финише сезона

Полузащитник футбольной сборной ЦАР и испанского клуба "Валенсии" Жеоффре Кондогбия не поможет своей команде в четвертьфинале Лиги Европы против еще одного представителя Ла Лиги "Вильярреала": игрок выбыл до конца сезона из-за рецидива травмы левого бедра.

Кондогбия помог "Валенсии" пройти в евротурнире российский "Краcнодар", но затем получил повреждение в матче 31-го тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано", напоминает Superdeporte.Es. В среду, 17 апреля, 26-летний футболист перенес повторную операцию на ноге.