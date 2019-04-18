Португалия не смогла обойти Россию в рейтинге УЕФА

Две победы английского "Ливерпуля" в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов с португальским "Порту" сохранили России шестую строчку в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций. Это позволит РФС заявить для участия в еврокубках сразу шесть российских команд.

Как сообщает "Спорт-экспресс", даже если "Бенфика" в нынешнем сезоне выиграет Лигу Европы, Португалия все равно не догонит Россию в рейтинге УЕФА.

Таким образом, в сезоне-2020/21 наша страна будет представлена тремя клубами в Лиге чемпионов и таким же числом команд в Лиге Европы.

Лидирует же в рейтинге по-прежнему Испания. Далее идут Англия, Италия, Германия и Франция.