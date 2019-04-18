Дорогой отца: Ким Чен Ын приедет в Россию на бронепоезде

Ким Чен Ын приедет в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным на собственном бронепоезде.

Предположительно, встреча глав двух стран пройдет во Владивостоке перед отлетом президента России в Пекин на саммит "Один пояс, один путь", который состоится 26-27 апреля.

Источники агентства "Ренхап" полагают, что северокорейский лидер может отдать предпочтение поезду, а не самолету, так как расстояние между Владивостоком и Пхеньяном достаточно небольшое. Он может выбрать один из двух маршрутов.

Так, первый из них — по железнодорожному мосту, соединяющему северокорейский Насон и российский Хасан, — занимает около 10 часов. Второй маршрут длиннее. Выбрав его, северокорейский лидер проедет на поезде через города Тумэнь и Хуньчунь на севере Китая.

Именно по этому маршруту в 2011 году в Россию на бронепоезде приезжал отец Ким Чен Ына – Ким Чен Ир. В закрытом военном городке под Улан-Удэ он встретился с Дмитрием Медведевым, который тогда был президентом России. Переговоры лидеров двух стран прошли в формате "один на один".

В феврале этого года Ким Чен Ыну потребовалось проехать на поезде 60 часов, чтобы добраться из Пхеньяна в Ханой, где он встречался с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча Путина и Ким Чен Ына может пройти в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский, передает "Интерфакс". Студентам сообщили, что с 24 по 25 апреля будут перенесены занятия "в рамках визита официальных делегаций". В Кремле подтвердили подготовку встречи лидеров России и КНДР. Однако конкретные даты не назывались.