Дмитрий Быков в стабильно тяжелом состоянии

В четверг министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что состояние писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного в среду в одну из больниц Уфы, медики оценивают как стабильно тяжелое. Это связано с хроническим заболеванием, сообщила министр, отметив, что за ночь его состояние не ухудшилось.

По словам Скворцовой, наблюдение ведут лучшие специалисты Минздрава и Эндокринологического научного центра. Два раза в сутки проводятся телемедицинские консилиумы, передает ТАСС.

"Для решения вопроса о дальнейшей тактике ведения пациента, в том числе определения срока медицинской эвакуации, направлены специалисты НИИ Вишневского и НИИ эндокринологии", — сказала министр.

Как сообщалось, накануне 51-летний Быков был доставлен в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания. Врачи подозревали у него инсульт, но диагноз не подтвердился.

Быков находится в медикаментозной коме, показаний для перевода пациента в Москву нет, так как "риски от перевода превышают существующие проблемы".

Ранее стало известно, что из Москвы в Уфу вылетает бригада врачей из госпиталя имени Бурденко. Московские врачи вместе с уфимскими коллегами определят дальнейший ход лечения Дмитрия Быкова.