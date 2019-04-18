Путин выразил соболезнования в связи с автокатастрофой на Мадейре

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в связи с трагедией на Майдере.

"Уважаемый господин Федеральный президент! Уважаемая госпожа Федеральный канцлер! Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан Германии в результате дорожно-транспортного происшествия на острове Мадейра", — говорится в телеграмме.

Российский президент передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.



Вечером 17 апреля автобус, в котором находились немецкие туристы, потерял управление, съехал с дороги и упал на дом. Погибли 29 человек, 27 получили ранения.

Как сообщает РИА Новости, глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что точной информации о числе погибших и пострадавших граждан Германии пока нет. По его словам, посольство в Лиссабоне сейчас усиленно работает с местными властями. В Берлине и на Мадейре организованы кризисные штабы, а также работает горячая линия для близких. Власти Португалии объявили трехдневный национальный траур — 18, 19 и 20 апреля, передает ТАСС.