Ефрейтор и прапорщик отправились в колонию за вооруженный налет на кубанское кафе

Двум братьям — ефрейтору Росгвардии и прапорщику Минобороны — и их подельнику вынесли приговор за "вооруженный" налет на кафе в Краснодарском крае, сообщает СКР. Злоумышленники попали в объектив камеры наблюдения.

На дело Павел и Дмитрий Урлаповы пошли поздним вечером 26 сентября 2017 года, выбрав целью кафе "Кеннеди" в Новокубанске. Настоящего оружия у них не было, но братьев это не смутило — они, как уточняют следователи, использовали макеты автомата Калашникова, бейсбольной биты и ножа.

На кадрах видно, что ограбление едва не переросло в стычку с пьяным посетителем, который вступился за свою спутницу и предложил налетчику выяснить отношения на кулаках. До драки, впрочем, дело не дошло — один из братьев припугнул ловеласа газовым баллончиком. Из кассы злоумышленники забрали 10 тысяч рублей, после чего скрылись на "Приоре", за рулем которой находился житель Армавира Вадим Куратчик.

На поиски подозреваемых, которые продали машину, а одежду и макеты оружия сожгли, ушло около года. Решением Майкопского гарнизонного военного суда Дмитрий Урлапов отправится в колонию-поселение на два с половиной года, его брат Павел проведет в местах не столь отдаленных два года, а их подельник будет наказан принудительными работами на протяжении двух лет. Приговор уже вступил в законную силу.