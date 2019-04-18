В Свердловской области сошла с рельс цистерна с бензином

ЧП на железнодорожных путях. В промышленной зоне Березовского городского округа при перегоне сошла с рельс и опрокинулась цистерна с бензином. Произошла утечка топлива. На место аварии прибыли сотрудники регионального МЧС. Для избежания возгорания, спасатели залили место разлива пеной, передает ГТРК "Урал".

В настоящий момент угрозы окружающей среде и населению нет. Специалисты начали рекультивацию грунта. По предварительной версии, авария произошла из-за неисправности первой колесной пары цистерны.