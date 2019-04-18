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18 апреля 201914:09

Юрий Чернов рассказал, почему не стал Петрухой из "Белого солнца пустыни"

Юрий Чернов, которого на заре актерской карьеры прославила роль нерадивого ученика Сыромятникова из "Доживем до понедельника", признается, что в школе поначалу и не думал становиться актером, хоть и участвовал в самодеятельности и пел в школьном хоре.

В "Судьбе человека" Чернов рассказывает, что до пятого класса мечтал стать пожарным, но учителя математики и физики пророчили ему актерское будущее.

Чернов признается, что обижался на это предположение, а потом задумался о нем всерьез. Ведь, говорит он, актер может быть и пожарным, и поджигателем, и врачом, и кем угодно.

После окончания школы Чернов поехал в Москву и подал документы во все театральные вузы, но в итоге попал в цирковое училище.

Случайно получил он и знаковую для своей судьбы роль в фильме Ростоцкого "Доживем до понедельника". Еще студентом он ездил на студию Горького, где ему досталась эпизодическая роль красногвардейца в фильме о полководце Блюхере.

Чернов шел по коридору студии, и тут к нему подошла женщина. Как оказалось, Зоя Курдюмова — второй режиссер Станислава Ростоцкого. Она попросила студента зайти к группе, которая отбирала актеров на ставший впоследствии классикой фильм.

Когда Чернова увидела группа, то сразу стало понятно: это и есть Сыромятников. В итоге Станислав Ростоцкий утвердил молодого актера на эту роль даже без проб.

В его фильмографии могла бы быть и еще одна знаковая роль в культовой советской картине: роль того самого Петрухи из "Белого солнца пустыни" (в рабочем варианте он назывался "Спасите гарем").

Однако Чернов был студентом ответственным, занятия и экзамены в училище пропускать было нельзя, поэтому от роли Петрухи ему пришлось отказаться.

Почему распался первый брак актера? Как Юрий познакомился со второй женой, с которой они вместе уже 40 лет? Правда ли, что он сделал ей предложение с первого взгляда? Почему Чернову приходилось ночевать на коврике у двери квартиры? Почему актер называет роль Сыромятникова и удачей, и проклятьем? И что Вячеслав Тихонов сказал родителям Чернова после съемок фильма "Доживем до понедельника"?

Гость программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" – актер Юрий Чернов.

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