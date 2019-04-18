Шершавая "Армата". Новый российский танк получил противоскользящее покрытие брони

Всю переднюю броню перспективного танка Т-14 "Армата" покрыли специальным нескользящим составом. Это сделано, прежде всего, для удобства экипажа: военнослужащий может легко поскользнуться особенно на мокром металле и получить травмы. Об этом агентству ТАСС рассказал Михаил Бегман, глава группы специалистов, которые готовят бронетехнику к Параду Победы.

Подобное покрытие уже используется на пусковых установках стратегического ракетного комплекса "Ярс". Оно также маскирует боевую машину, добавил специалист "Уралвагонзавода".

Также представитель предприятия рассказал о "Машеньке", которая "поселилась" в боевой машине. Это голосовая система оповещения, которая предупредит о возникших неисправностях или даст рекомендации. В базовой версии звучит мелодичная женская речь. Однако, если экипаж Т-14 будет состоять из представительниц прекрасного пола, то голос могут сменить на мужской.

В заключении Бергман сравнил новый танк с гоночным болидом, отметив кресло механика-водителя. Теперь военнослужащий располагается в комфортном полулежащем положении, которое также частично защищает от взрыва под днищем боевой машины. Если в обычном танке основной удар придется, прежде всего, на позвоночник механика-водителя, то в "Армате" распределится по телу бойца и не нанесет серьезных повреждений.

Т-14 "Армата" – бронемашина нового поколения. Особое внимание конструкторы танка уделили защите экипажа: командир, наводчик и механик-водитель размещены в бронекапсуле, отдельно от баков с топливом и боекомплекта. Башня управляется дистанционно, а системы активной защиты машины способны либо уничтожить, либо увести в сторону практически любой снаряд или ракету, направленную на Т-14.