Шершавая "Армата". Новый российский танк получил противоскользящее покрытие брони
Всю переднюю броню перспективного танка Т-14 "Армата" покрыли специальным нескользящим составом. Это сделано, прежде всего, для удобства экипажа: военнослужащий может легко поскользнуться особенно на мокром металле и получить травмы. Об этом агентству ТАСС рассказал Михаил Бегман, глава группы специалистов, которые готовят бронетехнику к Параду Победы.
Подобное покрытие уже используется на пусковых установках стратегического ракетного комплекса "Ярс". Оно также маскирует боевую машину, добавил специалист "Уралвагонзавода".
Также представитель предприятия рассказал о "Машеньке", которая "поселилась" в боевой машине. Это голосовая система оповещения, которая предупредит о возникших неисправностях или даст рекомендации. В базовой версии звучит мелодичная женская речь. Однако, если экипаж Т-14 будет состоять из представительниц прекрасного пола, то голос могут сменить на мужской.
В заключении Бергман сравнил новый танк с гоночным болидом, отметив кресло механика-водителя. Теперь военнослужащий располагается в комфортном полулежащем положении, которое также частично защищает от взрыва под днищем боевой машины. Если в обычном танке основной удар придется, прежде всего, на позвоночник механика-водителя, то в "Армате" распределится по телу бойца и не нанесет серьезных повреждений.
Т-14 "Армата" – бронемашина нового поколения. Особое внимание конструкторы танка уделили защите экипажа: командир, наводчик и механик-водитель размещены в бронекапсуле, отдельно от баков с топливом и боекомплекта. Башня управляется дистанционно, а системы активной защиты машины способны либо уничтожить, либо увести в сторону практически любой снаряд или ракету, направленную на Т-14.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Россия прекращает поставки угля и нефти на Украину
- Михельсон подвинул Лисина с первой строчки рейтинга Forbes
- Дмитрий Быков в стабильно тяжелом состоянии
- КНДР провела испытания нового тактического управляемого оружия
- Роскачество назвало лучших производителей кефира в РФ
Самое читаемое
-
"Олечки больше нет": санитарка детской поликлиники зарезала дочь по приказу голосов
- Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях
- Анорексия и остановка сердца: как жиросжигатели убивают организм
- Жена Дмитрия Быкова рассказала о состоянии писателя
- Толстый турист упал со сломавшегося аттракциона и разбился насмерть
Телеканал "Россия"
-
Накал страстей, как на "Евровидении": "Ну-ка, все вместе!" с Сергеем Лазаревым
- На "Евровидении-2019" выступит Мадонна
- В Москве состоялся предпремьерный показ фильма "Миллиард"
- Все мужчины Аллы Пугачевой
Вести.Экономика
-
Греция потребовала репараций от Германии за ущерб от оккупации
- США применили санкции против ЦБ Венесуэлы
- Топ-5 лучших российских вузов в рейтинге RUR
- Три причины поставить под сомнение экономические данные Китая
- Миллиардеры из Вологды и топ-10 самых богатых людей в рейтинге Bloomberg
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 8.1: нефлагман с флагманскими возможностями
- Видео: самый первый телефон Apple 1993 года
- Windows 10 прекратит самоуправство с обновлениями
- Обзор Elari SmartBeat: "Алиса" на батарейках
- VPN-провайдеры начали уходить из России
Авто.Вести.Ru
-
Автосалон в Нью-Йорке-2019: обзор новинок!
- Mercedes-Benz представил "вседорожный S-Class"
- Младше "Креты": Hyundai показала свой самый маленький кроссовер
- Новый Subaru Outback стал ближе к "Форестеру"
- Lada Xray получит мотор Renault-Nissan и японский вариатор
Недвижимость
-
Все в огне: крупнейшие пожары в истории архитектуры
- Россиянам посоветовали покупать хрущевки, чтобы меньше платить за ЖКХ
- Дачный сезон: как защитить себя при сделках с недвижимостью
- Как Instagram заставляет молодежь покупать жилье
- Дома на Рублевке сдаются по цене квартир в Москве
- Женщина избила поленом владельца дома, когда тот попросил заплатить
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: продукты с отрицательной калорийностью все-таки существуют
- Стало известно, как гастрит переходит в рак желудка
- Сердечно благодарю: 5 продуктов, которые советуют кардиологи
- В мужской бороде содержится больше микробов, чем в собачьей шерсти
- От ухудшения памяти до галлюцинаций: признаки шизофрении, которые стоит знать
Вести в 20.00
-
Авиадебош Панкратова-Черного. Видео
- У виллы Порошенко нарисовали свинью
- Ленин оправдывается после предательства Ассанжа
Вести-Москва
-
Такси как лотерея: безопасность пассажирам никто не гарантирует
- Самый проблемный район в Москве превратят в цветущий парк
- Стартуют прослушивания артистов, которые хотят выступать в метро
- Битва за парковку: страдают люди и автомобили
- В Подмосковье нашли деревню злостных неплательщиков
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Известное соединение избавит от запаха пота и поможет в заживлении ран
- У ближайшей к Солнцу звезды найдена ещё одна планета
- На дне Марианской впадины найдены бактерии, питающиеся нефтью
- Стали известны подробности миссии первого арабского космонавта
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Цекало: любовь раздвигает горизонты, это как наркотик, который нельзя купить
- Приглашаем на съёмки 2-го сезона проекта "Квартет 4х4"
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Стали известны подробности побега заключенных
- Бывший главный тренер ЦСКА обвинил судью в "неприязни к толстым и лысым"
- Фейк-ньюс? Почему в СИЗО Москвы приостановили занятия йогой
- Пенсионер умер на сцене, выполняя задания клоунов
- Операции на кухне. Как пластический хирург Алена Верди уродовала пациенток?