Инсайд из "Ювентуса": Криштиану Роналду может покинуть клуб

Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду может расторгнуть контракт с клубом до его окончания. Причиной стало сенсационное поражение "Старой синьоры" в четвертьфинале Лиги чемпионов от голландского "Аякса".

Напомним, что соглашение "Юве" с 34-летним нападающим действует до лета 2022 года, однако, как сообщает издание La Repubblica, Криш остался крайне недоволен вылетом "бьянконери" из евротурнира, в котором он восемь лет подряд доходил со своими командами как минимум до полуфинала.

При этом инсайдеры считают, что вряд ли клуб из Турина даст согласие на расторжение контракта с Роналду нынешним летом, но в конце сезона-2019-2020 это вполне возможно. При этом журналисты ссылаются на некие источники в окружении португальца, который, как считают, таким образом начал компанию "обработки" своих нынешних боссов на предмет усиления "Ювентуса" в ближайшее трансферное окно.