"Спартак" вернул провинившегося Гулиева в основную команду

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде. 22-летний футболист признался, что этот проступок станет для него уроком на всю жизнь.

В интервью официальному сайту клуба он сообщил, что ему "очень стыдно перед всеми людьми". Также игрок заявил, что случай с американцем он запомнит навсегда.

Напомним, что 10 апреля Гулиев избил Майкла Коула, которого чуть не задавил на пешеходном переходе. Позже стороны уладили конфликт.

Клуб наказал Гулиева отстранением от основной команды и денежным штрафом.