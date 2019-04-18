Робот с голосом Порошенко обзванивает украинцев перед вторым туром

Перед вторым туром украинцев обзванивает робот с голосом Петра Порошенко и агитирует голосовать за него.

О звонке от "Порошенко" сообщил на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко. Он рассказал, что звонок был с городского номера.

"Голос представляется Петром Порошенко, президентом Украины. Я даже поздоровался... Просит поддержать его 21 числа на выборах. Хотел задать ему пару вопросов, но голос в записи рассказывал свое", — написал Мартыненко в Facebook.

Как сообщает РИА Новости, такие же звонки получили журналист Соня Кошкина, депутат Верховной рады Леонид Емец и другие украинские пользователи Facebook. Позже в штабе Порошенко подтвердили, что действительно используют "звонок президента" избирателям для агитации.



Второй тур выборов пройдет в воскресенье, 21 апреля. В нем примут участие президент Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский, который стал лидером первого тура. По опросам, за Зеленского готовы проголосовать более 60 процентов украинцев, а Порошенко – 24 процента.