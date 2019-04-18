В Балтику вошли корабли НАТО. Российский флот приведен в боевую готовность

Группа боевых кораблей ВМС НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Отряд состоит из американского эсминца USS Gravely, польского фрегата K. Pulaski, турецкого Gokova и испанского Juan De Borbon. В этой связи российский флот переведен в повышенную боеготовность, сообщает агентство ТАСС.

Корабельную группу НАТО взяли под контроль, уточняют в Национальном центре управления обороной России. В ряде районов Балтики организовано патрулирование боевых кораблей и авиации БФ. Береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" вышли на дежурство.



Эсминец USS Gravely уже заходил в Балтику 27 февраля 2019 года. Это флагман первой постоянной морской группы НАТО. Кроме того, российским морякам он хорошо знаком по инциденту в июне 2016 года. Тогда американский эсминец попытался отогнать российский сторожевик "Ярослав Мудрый". Однако, судя по видео, угроза не подействовала — корабль ВМФ РФ даже не изменил курс.