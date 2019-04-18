Руководители "Аякса" готовы продлить контракт с тренером тен Хагом

Владельцы голландского футбольного клуба "Аякс" озаботились темой возросшей популярности тренера команды Эрика тен Хага, чьи подопечные выбили из Лиги чемпионов мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". Наставнику будет предложено продлить соглашение.

Действующий контракт 49-летнего специалиста рассчитан до лета 2020 года, напоминает издание De Telegraaf. Но руководство "Аякса" намерено предложить тен Хагу подписать новые бумаги, которые гарантируют голландцу еще четыре сезона и чуть лучшие финансовые условия. Боссы клуба боятся, что тренера переманит кто-то из европейских топ-клубов.

Бывший футболист сборной Голландии Марк Овермарс, который работает в "Аяксе" спортивным директором, сообщил журналистам, что переговоры с тренером начнутся в самое ближайшее время. Тен Хааг не только вывел "Аякс" в полуфинал Лиги чемпионов, но и организовал выход клуба в финал Кубка Голландии, а в национальном чемпионата амстердамцы делят первое место с ПСВ из Эйндховена.