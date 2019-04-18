Кот-ушанка и медведь-неваляшка: у олимпийской сборной России появились новые талисманы

Олимпийский комитет России представил на суд общественности талисманов национальной команды. Ими оказались кот в виде шапки-ушанки и медведь, воплотивший в себе образы неваляшки и матрешки. Имена им будут выбраны болельщиками в течение ближайших двух недель.

"Медведь ассоциируется с Россией, и мы подумали, почему бы его не нарисовать. Он не только медведь, но и матрешка, и неваляшка", – приводит Sports.ru слова арт-директора "Студии Артемия Лебедева" Егора Жгуна.

Что касается "кота-ушанки", то это собирательный образ, в котором есть черты сочинского Леопарда и котенка Юни – талисмана Универсиады-2013.

До старта Олимпийских игр-2020 в Токио новые маскоты будут присутствовать на соревнованиях с участием сборной России, поддерживая спортсменов и развлекая зрителей.