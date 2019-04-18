Новости Спорт

Все видео этой рубрики
18 апреля 201915:01

Кот-ушанка и медведь-неваляшка: у олимпийской сборной России появились новые талисманы

Instagram / Талисманы Команды России

Олимпийский комитет России представил на суд общественности талисманов национальной команды. Ими оказались кот в виде шапки-ушанки и медведь, воплотивший в себе образы неваляшки и матрешки. Имена им будут выбраны болельщиками в течение ближайших двух недель.

"Медведь ассоциируется с Россией, и мы подумали, почему бы его не нарисовать. Он не только медведь, но и матрешка, и неваляшка", – приводит Sports.ru слова арт-директора "Студии Артемия Лебедева" Егора Жгуна.

Что касается "кота-ушанки", то это собирательный образ, в котором есть черты сочинского Леопарда и котенка Юни – талисмана Универсиады-2013.

До старта Олимпийских игр-2020 в Токио новые маскоты будут присутствовать на соревнованиях с участием сборной России, поддерживая спортсменов и развлекая зрителей.

Сейчас

12:24

С 1 июня Россия прекращает поставки нефти на Украину

11:21

Закон об ипотечных каникулах принят

11:20

В московском отделении "Росбалта" идет обыск

10:46

В кино и библиотеках теперь будут требовать паспорт

10:31

Зеленский вновь поднимет на Украине вопрос о языке

09:47

Врачи госпиталя Бурденко вылетают в уфимскую больницу к Быкову

09:46

При нападении на автобус в Пакистане убиты 14 человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Кот-ушанка и медведь-неваляшка: у олимпийской сборной России появились новые талисманы

Кот-ушанка и медведь-неваляшка: у олимпийской сборной России появились новые талисманы

31 минута назад
Украинская обувь и одежда запрещены в России

Украинская обувь и одежда запрещены в России

1 час назад
Робот с голосом Порошенко обзванивает украинцев перед вторым туром

Робот с голосом Порошенко обзванивает украинцев перед вторым туром

1 час назад
В Балтику вошли корабли НАТО. Российский флот приведен в боевую готовность

В Балтику вошли корабли НАТО. Российский флот приведен в боевую готовность

1 час назад
Дорогой отца: Ким Чен Ын приедет в Россию на бронепоезде

Дорогой отца: Ким Чен Ын приедет в Россию на бронепоезде

2 часа назад

Трансляции

15:35

Встреча президента РФ с представителями деловых кругов Франции
18:00

Открытие ММКФ
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Момент падения туристического автобуса на Мадейре попал на видео

Момент падения туристического автобуса на Мадейре попал на видео

1 час назад
Юрий Чернов рассказал, почему не стал Петрухой из "Белого солнца пустыни"

Юрий Чернов рассказал, почему не стал Петрухой из "Белого солнца пустыни"

1 час назад
Дмитрий Быков в стабильно тяжелом состоянии

Дмитрий Быков в стабильно тяжелом состоянии

2 часа назад
Внезапно в возрасте 55 лет скончалась вдова Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Внезапно в возрасте 55 лет скончалась вдова Евстигнеева актриса Ирина Цывина

3 часа назад
"Спартак" вернул провинившегося Гулиева в основную команду

"Спартак" вернул провинившегося Гулиева в основную команду

1 час назад
24 миллиарда долларов: Михельсон подвинул Лисина с первой строчки рейтинга Forbes

24 миллиарда долларов: Михельсон подвинул Лисина с первой строчки рейтинга Forbes

4 часа назад
Директор ФСБ встревожен появлением в мире антиисламского терроризма

Директор ФСБ встревожен появлением в мире антиисламского терроризма

4 часа назад
Роскачество назвало лучших производителей кефира в РФ

Роскачество назвало лучших производителей кефира в РФ

7 часов назад
Самая зрелищная премьера весны: фильм "Миллиард" выходит в широкий прокат

Самая зрелищная премьера весны: фильм "Миллиард" выходит в широкий прокат

3 часа назад
"Колония женского режима". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"

"Колония женского режима". Смотрите в выходные "Расследование Эдуарда Петрова"

3 часа назад
Ване Фокину предстоит пройти еще один курс реабилитации

Ване Фокину предстоит пройти еще один курс реабилитации

17.04.2019 14:49
Край земли. Фильм Дмитрия Степанова

Край земли. Фильм Дмитрия Степанова

17.04.2019 11:40
Полина Шамаева даст сольный концерт в "Зарядье"

Полина Шамаева даст сольный концерт в "Зарядье"

16.04.2019 09:48
В Доме музыки выступят Северный и Волжский русские народные хоры

В Доме музыки выступят Северный и Волжский русские народные хоры

16.04.2019 09:37
Помогите Амине научиться дышать

Помогите Амине научиться дышать

15.04.2019 12:58
Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце

Нужна помощь: Наташу Телешову спасет операция на сердце

15.04.2019 08:13
14 уральских семей вынуждены жить в туберкулезном бараке

14 уральских семей вынуждены жить в туберкулезном бараке

51 минута назад
Функции мозга свиньи восстановились спустя несколько часов после смерти

Функции мозга свиньи восстановились спустя несколько часов после смерти

1 час назад
Против директора петербургского театра кукол возбудили дело о взятке

Против директора петербургского театра кукол возбудили дело о взятке

1 час назад
Игры собрали более миллиарда долларов на Kickstarter

Игры собрали более миллиарда долларов на Kickstarter

1 час назад
Шершавая "Армата". Новый российский танк получил противоскользящее покрытие брони

Шершавая "Армата". Новый российский танк получил противоскользящее покрытие брони

1 час назад
Россиян ждет всеобщая диспансеризация

Россиян ждет всеобщая диспансеризация

1 час назад
Португалия не смогла обойти Россию в рейтинге УЕФА

Португалия не смогла обойти Россию в рейтинге УЕФА

2 часа назад
Зеленский объявит информационную войну Донбассу

Зеленский объявит информационную войну Донбассу

2 часа назад
Аналитики выяснили, куда россияне поедут на майские праздники

Аналитики выяснили, куда россияне поедут на майские праздники

3 часа назад
Facebook случайно "похитил" данные контактов из 1,5 млн почтовых ящиков

Facebook случайно "похитил" данные контактов из 1,5 млн почтовых ящиков

3 часа назад
Закон об ипотечных каникулах принят в окончательной редакции

Закон об ипотечных каникулах принят в окончательной редакции

3 часа назад
В Эдинбурге выстрелом в голову убит актер культового фильма "На игле 2"

В Эдинбурге выстрелом в голову убит актер культового фильма "На игле 2"

3 часа назад
Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода

Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода

3 часа назад
В московском отделении "Росбалта" идет обыск

В московском отделении "Росбалта" идет обыск

4 часа назад
В кино и библиотеках теперь будут требовать паспорт

В кино и библиотеках теперь будут требовать паспорт

4 часа назад
"Ростелеком": хакеры удвоили количество атак в России

"Ростелеком": хакеры удвоили количество атак в России

5 часов назад
Mercedes-Benz представил "вседорожный S-Class"

Mercedes-Benz представил "вседорожный S-Class"

5 часов назад
Генетики выяснили, кто покоится в европейских мегалитических гробницах каменного века

Генетики выяснили, кто покоится в европейских мегалитических гробницах каменного века

5 часов назад
При нападении на автобус в Пакистане убиты 14 человек

При нападении на автобус в Пакистане убиты 14 человек

5 часов назад
Вести.net: Telegram нашел официального партнера для запуска собственной блокчейн-платформы

Вести.net: Telegram нашел официального партнера для запуска собственной блокчейн-платформы

5 часов назад
Назван победитель конкурса "Всемирный автомобиль года"

Назван победитель конкурса "Всемирный автомобиль года"

6 часов назад
Складные Galaxy Fold ломаются в руках обозревателей. Samsung начала расследование

Складные Galaxy Fold ломаются в руках обозревателей. Samsung начала расследование

6 часов назад
Достаточно небольшого кусочка в день: назван продукт, вызывающий рак кишечника

Достаточно небольшого кусочка в день: назван продукт, вызывающий рак кишечника

6 часов назад
В Нью-Йорке задержан мужчина, пытавшийся пронести в собор Святого Патрика 15 литров бензина

В Нью-Йорке задержан мужчина, пытавшийся пронести в собор Святого Патрика 15 литров бензина

7 часов назад
Мадуро о новых санкциях США: они дают нам еще больше силы

Мадуро о новых санкциях США: они дают нам еще больше силы

8 часов назад
Топ-5 лучших российских вузов в рейтинге RUR

Топ-5 лучших российских вузов в рейтинге RUR

9 часов назад
КНДР провела испытания нового тактического управляемого оружия

КНДР провела испытания нового тактического управляемого оружия

13 часов назад
Экс-президент Перу застрелился: страна погрязла в коррупционно-политических скандалах

Экс-президент Перу застрелился: страна погрязла в коррупционно-политических скандалах

14 часов назад
Автосалон в Нью-Йорке-2019: обзор новинок!

Автосалон в Нью-Йорке-2019: обзор новинок!

15 часов назад
Боролся до конца: на 40-м году жизни умер корреспондент Илья Костин

Боролся до конца: на 40-м году жизни умер корреспондент Илья Костин

15 часов назад
Нотр-Дам: прокуратура придерживается версии случайного характера пожара

Нотр-Дам: прокуратура придерживается версии случайного характера пожара

15 часов назад