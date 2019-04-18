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18 апреля 201915:40

Хоккейный "Трактор" может возглавить Петерис Скудра

Латвийский специалист Петерис Скудра может стать во главе клуба Континентальной хоккейной лиги "Трактор". Челябинская команда может объявить о назначении Скудры до конца недели. Алексей Тертышный покинет пост тренера, но продолжит работу в системе "Трактора".

Напомним, что в середине нынешнего сезона Тертышный заменил Германа Титова, который покинул команду из Челябинска из-за не слишком впечатляющих результатов. "Трактор", тем не менее, вышел в плей-офф Кубка Гагарина, где уступил в серии "Автомобилисту" из Екатеринбурга (0:4).

Скудра ранее работал тренером другого клуба КХЛ – нижегородского "Торпедо", и это его единственный серьезный пост в тренерской карьере, напоминает РИА Новости. В качестве игрока 45-летний латвиец поиграл в "Пардаугаве", после чего отправился за океан в НХЛ. Там выступал за "Питтсубрг", "Бостон", "Буффало", "Ванкувер", а также за клубы низших американских и канадских лиг. В России играл за "Ак Барс", "ЦСКА и "Металлург" (Новокузнецк).

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