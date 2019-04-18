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Выборы на Украине 13 минут назад

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18 апреля 201915:25

Владимир Соловьев: Донбасс ждет российских паспортов

Россия готова к предложениям и переговорам с Украиной, но не собирается унижаться и делать вид, что не замечает традиционное украинское политическое двурушничество. Об этом заявил в эфире ток-шоу "Кто против" ведущий Владимир Соловьев.

России надо осознавать, что она — великая страна, защищающая свои интересы. И необходимо понимать вопросы национальной безопасности. Поэтому нужно помнить, что существенная доля украинского бюджета связана с транзитом газа. Если Украина хочет, чтобы был транзит через ее территорию, ей надо изменить поведение.


Но самое главное, считает Соловьев, украинские власти должны осознать, что Россия никогда не сдаст своих соотечественников: "Мало того, наши соотечественники должны быть уверены, что у них есть возможность получить российское гражданство по упрощенной схеме, в том числе проживающие в Донбассе. Мы ни при каких условиях не согласимся на то, чтобы Донбасс вернулся в состав нынешней Украины, находящейся под НАТО". Потому что люди Донбасса не приемлют альянс. Они подписывали минские соглашения в момент, когда не было никакого вхождения в НАТО.

Ведущий Сергей Михеев добавил: "Минские соглашения есть, и Украина свою подпись под ними не отзывала. Поэтому нет никакого смысла спешить к ним на переговоры. До осени, пока не пройдут парламентские выборы и не будет сформировано правительство, вообще не о чем разговаривать".

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и Зеленский.

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