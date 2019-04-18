Харассмент президента! Перед публикацией доклада Мюллера Трамп пожаловался на домогательства

Величайшая политическая фальсификация всех времен! Так президент США Дональд Трамп оценил грядущую публикацию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о "русском вмешательстве" в американские выборы и "сговоре" Трампа с Москвой.

Отредактированная версия доклада будет представлена генпрокурором США Уильямом Барром конгрессменам 18 апреля, сообщает РИА Новости. Затем доклад будет обнародован, заверили в Минюсте США. Расследования касалось предвыборной кампании в США 2016 года. При этом проигравшие выборы демократы и их кандидат Хиллари Клинтон рассчитывали положить доклад Мюллера с основу импичмента Трампа.

Дональд Трамп пожаловался на домогательства и фальсификации перед публикацией доклада Мюллера. По мнению американского президента, преступления совершала жуликоватая Клинтон, грязные копы и Национальный комитет демпартии.

Доклад Мюллера якобы подтверждает выводы американских спецслужб о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года. Но свидетельств "сговора" Трампа с Москвой комиссия не нашла. Именно тема российского вмешательства в американские выборы была три года основной в американских СМИ. При этом Москва категорически отвергает свою причастность к вмешательству в президентскую кампанию в США.

Спецпрокурор Роберт Мюллер не стал обвинять Трампа в препятствовании расследованию, но прямо о его невиновности не заявлял.