В Канаде полиция разработает систему, которая будет предсказывать случаи пропажи людей

Канадские полицейские начали разрабатывать уникальную электронную систему, которая будет прогнозировать возможные исчезновения людей. Подобные выводы алгоритм будет делать, в том числе, путем анализа соцсетей, сообщает Motherboard.

За разработку системы отвечают сотрудники министерства оборонных исследований и разработок Канады (DRDC).

Авторы проекта подчеркивают, что будут работать, в первую очередь, со случаями, когда ребенок или взрослый уходят из дома, никому об этом не сообщив.

В каждом подобном случае нейросеть будет оценивать факторы риска, основываясь на данных о человеке в полицейской базе данных, а также по его активности в соцсетях.

Журналисты пишут, что стражи порядка уже использует Facebook, Twitter и другие схожие сервисы в подобных случаях.