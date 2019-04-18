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18 апреля 201916:14

В Канаде полиция разработает систему, которая будет предсказывать случаи пропажи людей

Global Look Press

Канадские полицейские начали разрабатывать уникальную электронную систему, которая будет прогнозировать возможные исчезновения людей. Подобные выводы алгоритм будет делать, в том числе, путем анализа соцсетей, сообщает Motherboard.

За разработку системы отвечают сотрудники министерства оборонных исследований и разработок Канады (DRDC).

Авторы проекта подчеркивают, что будут работать, в первую очередь, со случаями, когда ребенок или взрослый уходят из дома, никому об этом не сообщив.

В каждом подобном случае нейросеть будет оценивать факторы риска, основываясь на данных о человеке в полицейской базе данных, а также по его активности в соцсетях.

Журналисты пишут, что стражи порядка уже использует Facebook, Twitter и другие схожие сервисы в подобных случаях.

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