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Скончался актер Дмитрий Марьянов 41 минута назад
Был обречен: экспертиза показала, что Дмитрий Марьянов умер бы в любой клинике
Прошло полтора года после смерти в реабилитационном центре "Феникс" актера Дмитрия Марьянова, на его директора Оксану Богданову заведены уголовные дела. В "Прямом эфире" она впервые рассказала, что все это время получает угрозы и находится под постоянным "прессингом".
Но действительно ли только она виновата в смерти популярного актера? И был ли шанс в принципе спасти Дмитрия в том состоянии, в котором он находился в последние годы перед смертью?
Оксану обвиняют в том, что она создала непрофессиональный центр, где не было врачей, которые могли бы помочь в экстренном случае.
Продюсер Марк Рудинштейн и вовсе считает виновными в смерти Марьянова и Богданову, и его вдову Ксению Бик. Она, считает Рудинштейн, отправила Дмитрия в именно в эту клинику, хотя "тысячи других" клиник взяли бы его инкогнито и вылечили. "Меня не покидает ощущение двойного убийства", — заявил продюсер.
Ксения Бик, однако, уже не раз говорила, что все последние годы они боролись с алкоголизмом Дмитрия, и "прошли все официальные клиники, которые только могли", а это было "финальное место", где они еще не были. "У нас не было выхода. Он бы умер у меня на руках", — говорит вдова актера.
С этими словами вдовы согласен профессор НИИ скорой помощи имени Склифосовского, хирург Игорь Шарипов. Он изучил результаты экспертизы по делу о смерти Дмитрия Марьянова и пришел к выводу, что с "букетом" проблем, которые были у актера, он был обречен и умер бы в любой клинике.
За полтора года актер прошел 11 больниц — у него все органы отказывали, говорит врач. А из-за гепатита были еще и очаги некроза. Кроме того, Марьянов страдал от варикозного расширения вен, у него была установлена своеобразная "ловушка" для сгустков крови, но Дмитрий вовремя ее не удалил, и фильтр забился. К тому же он не принимал лекарства, разжижающие кровь, так что этот фильтр в итоге стал угрозой для его жизни.
Но прислушаются ли к словам профессора те, кто винит в смерти актера Оксану Богданову? Привлекут ли ее к ответственности? Действительно ли Дмитрий Марьянов сам медленно разрушал свое здоровье? Правда ли, что Богданова сама была в молодости наркозависимой? Могут ли бывшие – излечившиеся — наркоманы создавать реабилитационные центры? И почему центр Богдановой был по документам оформлен как садовый участок?
Обсуждение этой резонансной темы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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