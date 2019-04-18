Неадекватный нарушитель на внедорожнике устроил серьезное ДТП в Подмосковье. Видео

Камера наблюдения и регистратор очевидца запечатлели момент аварии, произошедшей утром в четверг, 18 апреля, в Красногорске.

На записи, сделанной камерой, видно, как водитель автомобиля Range Rover, двигавшийся с большой скоростью, объехал затормозившие попутные машины и выехал на полосу встречного движения.

После совершения этого маневра внедорожник врезался в поворачивавшее авто, а затем сместился в крайний ряд, где устроил еще одно ДТП.

Через несколько секунд к месту инцидента подоспели сотрудники полиции, которые, судя по всему, гнались за неадекватным нарушителем.

Как утверждают очевидцы, водитель Range Rover находился в состоянии опьянения, однако эти данные пока не нашли официального подтверждения.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.