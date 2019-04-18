В Москве задержаны двое мужчин с сумкой человеческих костей
На востоке Москвы задержаны двое мужчин с мусорным пакетом, в котором находились останки человека. По предварительным данным, задержанные могут быть черными риелторами.
Мужчин с человеческими останками задержали во дворе дома по улице 1-й Владимирской. Территория оцеплена, сотрудники полиции не пускают никого за ленточное заграждение, сообщает телеканал "Россия 24". Для экспертов, которые скрупулезно обследуют место происшествия, важна каждая деталь.
История очень странная. Внимание прохожих привлекли мужчины, которые несли мешок со старым тряпьем. Мешок выкинули в мусорный контейнер. В мешке находились скелетированные человеческие останки.
"Останки принадлежат женщине, давность наступления смерти более одного года", — отметила представитель московского главка Следственного комитета России Юлия Иванова.
Пожилая женщина, предположительно, жила в квартире на втором этаже в доме на 1-й Владимирской.
Местные жители вызвали полицию. Правоохранители задержали подозрительных, которые передвигались на машине. В ней была большая лопата и несколько детских лопаток. Предварительно, это черные риелторы, которые могли расправиться с пенсионеркой, которые переписали квартиру на себя.
В пользу этой версии говорит и последняя информация: за задержанными полицейские могли следить. Поймали их очень вовремя: с поличным.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Убийство"). Для определения точной причины смерти женщины будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Оба задержанных отправлены в СИЗО.
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