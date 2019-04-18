Рэпер Kodak Black задержан на границе США и Канады за незаконную перевозку оружия

21-летний американский рэпер Kodak Black и его спутники были задержаны на американо-канадской границе за незаконную перевозку оружия и легких наркотиков. Артисту пришлось отменить концерт в Бостоне, сообщает TMZ.

Вместе с рэпером задержали пятерых его друзей.

В Cadillac Escalade рэпера при обыске был обнаружен пистолет Glock и марихуана.

Пистолет не был зарегистрирован ни на артиста, ни на двух его пассажиров.

Во внедорожнике Porshe, который сопровождал машину рэпера, нашли еще три пистолета и еще больше марихуаны. с еще тремя спутниками рэпера. В машине ехали три приятеля музыканта.

Какое наказание грозит задержанным, пока неизвестно.