Путин заинтересован в участии клуба из Франции в КХЛ

Владимир Путин предложил французскому бизнесу помочь клубу из Франции принять участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги. По мнению президента России, это будет способствовать укреплению связей двух стран.

"Надеюсь, вы окажете содействие этой полезной инициативе, тем более что она получила одобрение и президента Франции господина Макрона. Этот проект будет способствовать не только развитию спортивных связей, но и расширению гуманитарных контактов в целом", – цитирует Путина РИА Новости.

Встреча президента России с топ-менеджерами французских компаний состоялась 18 апреля в Екатерининском зале первого корпуса Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что хотел бы видеть в составе Континентальной хоккейной лиги шведскую команду.