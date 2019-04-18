Российские хоккеисты победили словаков на юниорском чемпионате мира

Сборная России по хоккею с шайбой с победы стартовала на юниорском чемпионате мира, который проходит в двух городах Швеции – Умео и Эрншельдсвике. Российские хоккеисты обыграли сверстников из Словакии со счетом 6:3. Дубль в составе победителей оформил Арсений Грицюк.

Еще по шайбе забросили Илья Николаев, Родион Амиров, Максим Грошев и Марат Хуснутдинов. У проигравших отличились Доминик Сойка, Мартин Хромяк и Максим Чайкович.

Следующую встречу на турнире сборная России проведет 20 апреля. Соперниками нашей команды станут латвийские юниоры. Помимо словаков и латвийцев в группу В также попали американцы и шведы.