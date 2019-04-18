В Иране женщины переодеваются в мужчин, чтобы попадать на футбол

В Иране любительницам футбола приходится в буквальном смысле маскироваться, чтобы проникать на стадионы во время матчей. Британские журналисты сделали фоторепортаж об одной из таких девушек.

На фотографиях, опубликованных на сайте Guardian, запечатлено, как иранская фанатка футбола не только прячет волосы под одежду, но и рисует себе бороду и даже надевает на лицо специальную маску.

Посещать стадионы иранкам запретили в 1979 году, когда в стране случилась Исламская революция. В результате нее женщинам запретили ходить с непокрытой головой, а также танцевать и петь в присутствии мужчин.

В июне 2018-го, во время Чемпионата мира по футболу, иранским женщинам впервые за 39 лет удалось попасть на стадион и посмотреть игру "Иран–Испания" на поле Азади в Тегеране.

После того, как Чемпионат закончился, прежние запреты вновь вступили в силу. Женщинам в Иране нельзя не только ходить на футбол, но и, среди прочего, быть судьями. Представительницы прекрасного пола считаются местными властями "слишком эмоциональными".