Старейший на Земле вомбат умер в 32 года

Самый старый в мире вомбат по кличке Винни умер на 33-м году жизни в зоопарке австралийской столицы Канберра. Животное жило в National Zoo & Aquarium Canberra с 1992 года, в последние недели вомбат серьезно болел.

Вомбат Винни был местной знаменитостью и любимцем. На его страницу в "Фейсбуке" подписаны более 1,3 тысячи пользователей.

По словам сотрудников зоопарка, Винни удалось стать долгожителем благодаря правильному питанию. Вомбат обожал картофель, сладкую кукурузу и тертую морковь.

Кроме того, Винни вел активный образ жизни и ежедневно гонял мяч.

Средняя продолжительность жизни вомбатов — 20 лет в неволе и 15 — в естественной среде обитания.