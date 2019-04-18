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18 апреля 201919:35

Старейший на Земле вомбат умер в 32 года

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Самый старый в мире вомбат по кличке Винни умер на 33-м году жизни в зоопарке австралийской столицы Канберра. Животное жило в National Zoo & Aquarium Canberra с 1992 года, в последние недели вомбат серьезно болел.

Вомбат Винни был местной знаменитостью и любимцем. На его страницу в "Фейсбуке" подписаны более 1,3 тысячи пользователей.

По словам сотрудников зоопарка, Винни удалось стать долгожителем благодаря правильному питанию. Вомбат обожал картофель, сладкую кукурузу и тертую морковь.

Кроме того, Винни вел активный образ жизни и ежедневно гонял мяч.

Средняя продолжительность жизни вомбатов — 20 лет в неволе и 15 — в естественной среде обитания.

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