Газ, инфраструктура и хоккей: Кремль пригласил Францию на большую игру

Россия открывает новые возможности для иностранных инвесторов, приглашая их принять участие в стратегических национальных проектах, заявил Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса в Кремле. Президент России выразил французам глубокое сочувствие в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери. Российские компании, работающие во Франции, готовы присоединиться к восстановлению жемчужины мировой культуры.

Разговор и встреча в Кремле — своего рода пример прагматизма французского бизнеса. На повестке дня стоят десятки совместных проектов. Сворачивать их в угоду санкционной политике Евросоюза точно никто не собирается.

Но разговор президент начинает со слов сочувствия. Пожар в Нотр-Дам-де-Пари и в России никого не оставил равнодушным.

"Я хотел бы выразить слова сожаления по поводу той трагедии, которая во Франции произошла в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери. Безусловно, собор – это не только символ Франции, это и символ общеевропейской цивилизации, европейской культуры. Мы все сожалеем. Все смотрели на это со слезами на глазах. Я знаю, что французский бизнес готов помочь в его восстановлении. Мне известно также, что те российские компании, которые работают вместе с вами, тоже готовы присоединиться. Уверен, что те планы, о которых сказал президент Франции господин Макрон, по поводу восстановления, они будут реализованы", — подчеркнул Владимир Путин.

Сотрудничество России и Франции успешно развивается, каким бы ни был международный политический контекст. На российском рынке работают почти 600 французских компаний. Их вклад в российскую экономику — свыше 18 миллиардов долларов. "Северный поток", "Ямал СПГ" — примеры совместной работы нефтегазовых гигантов. Вместе они строят "Северный поток-2", какие бы недовольные голоса ни раздавались.

В свою очередь Россия делает все, чтобы французский бизнес чувствовал себя комфортно.

"Постоянное внимание мы уделяем снятию и административных барьеров, обеспечению оптимальной налоговой нагрузки. Благодаря этому, Россия в текущем году поднялась в рейтинге Всемирного банка по ведению бизнеса сразу на 4 позиции, и заняла 31 место. Уважаемые господа, мы обогнали Францию на одну строчку! И надеюсь вам в России, во всяком случае, не хуже работать, чем собственно во Франции", — обратился Путин к французским предпринимателям.

"Нас очень интересует ваши амбициозные инфраструктурные проекты. Хотелось бы в них принять участие", — обратился к главе российского государства гендиректор Credit Agricole Жак Риполль.

"А санкции?" – уточнил Путин.

"Они, конечно, усложняют, но работе в целом не мешают", — ответил французский банкир.

Для тех, кто будет поставлять выпущенную в России продукцию еще и в другие страны, предусмотрены льготы. И этот нюанс, бесспорно, заинтересовал участников встречи.

"Эти компании вложили уже вместе совокупно порядка 20 миллиардов долларов в российскую экономику. Некоторые из них уже локализовали производство здесь таким образом, что сегодня выходят на экспорт с российской продукцией", — пояснил сопредседатель Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты, владелец Volga Group Геннадий Тимченко.

Кроме того, огромные возможности открывают зарубежному бизнесу национальные проекты.

"Речь идет о сотнях миллиардов долларов, сотнях миллиардов долларов капиталовложений в значимые для роста экономики нашей страны сферы, — описал масштаб проектов Путин. — Зарубежные фирмы, которые пошли по пути локализации производства в России, могут теперь на равных условиях с российскими участвовать в конкурсах на государственные закупки".

"Россия — это единственная страна за пределами Западной Европы, которая нас интересует", — заверил Кремль заместитель генерального директора Orange Жерве Пелисье.

"Россия — это огромный рынок с очень сильным потенциалом роста. Нам важно здесь работать", — считает гендиректор Pernod Ricard Александр Рикар.

Путин решил привлечь внимание еще к одной инициативе.

"Имею в виду возможное участие одного из хоккейных клубов Франции в играх Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Этот проект будет способствовать не только развитию спортивных связей, но и расширению гуманитарных контактов в целом", — предложил президент России.

"Total является спонсором российской хоккейной команды. Думаю, может быть, нам теперь нужно поменять объект нашего спонсорства? И, может быть, нам теперь нужно выступать спонсором для французской хоккейной команды" – задумался главный исполнительный директор Total, сопредседатель Экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты Патрик Пуянне.

Индикатор делового сотрудничества и политических отношений — Петербургский экономический форум. В 2018 году его почетным гостем был президент Эммануэль Макрон, отмечает Владимир Путин. Он приглашает капитанов французского бизнеса в Петербург снова в начале июня. ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня 2019 года.