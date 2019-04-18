В Москве арестован глава одного из управлений Росавиации, передает "Интерфакс" со ссылкой на Следственный комитет. Чиновника подозревают в махинациях на 1 миллиард рублей.

В СК не назвали имени фигуранта, но источник сообщил агентству, что речь идет о Владимире Мнишко.

В настоящее время следователи занимаются уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденном по материала ФСБ по факту хищения денег ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения".

В 2008 году ФГУП заключило контракт на оказание юридических услуг с одной из адвокатстких коллегий. Представитель коллегии, используя связи в Росавиации, представил заключение с завышенной стоимостью услуг для формирования конкурсной документации. В итоге между корпорацией и адвокатской коллегией был заключен договор, который потом неоднократно продлевали в нарушение установленных процедур.

В результате завышенной цены госконтракта адвокатская коллегия необоснованно получила более 1 миллиарда рублей.