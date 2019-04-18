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18 апреля 201920:35

Григоренко о победе над "Авангардом": дотерпели и сумели вовремя забить

cska-hockey.ru

В третьем матче финальной серии Кубка Гагарина столичный ЦСКА в подмосковной Балашихе обыграл "Авангард" со счетом 2:0. Форвард армейцев Михаил Григоренко поделился впечатлениями от победы над омичами.

"Гол в пустые ворота уже в четвертом матче подряд? Так получается. Просто удачное стечение обстоятельств, – приводит слова Григоренко пресс-служба ЦСКА. – Я бы сравнил эту игру с прошлой. Все развивалось по одному сценарию. Но мы дотерпели – сумели забить вовремя".

Григоренко рассказал почему "Авангард" за первые два периода нанес всего восемь бросков: "Мы играли больше в атаке, поэтому бросков у соперника было мало. Плюс нам в большинстве удалось поиграть".

Напомним, первые два матча завершились домашними победами армейцев – 5:2 и 3:1. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу москвичей. Четвертая игра состоится 19 апреля и пройдет также на льду арены имени Юрия Ляпкина в Балашихе.

 

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