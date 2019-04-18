Гранату в российское посольство в Греции бросили неизвестные анархисты

Ответственность за инцидент с гранатой у российского посольства в марте 2019 года взяла на себя ранее не известная греческая анархистская организация "Заговор мести", сообщает ТАСС со ссылкой на греческие СМИ.

На анархистском сайте представители группировки заявили, что акция была проведена в знак солидарности с российскими анархистами, арестованными ФСБ 1 февраля 2019 года.

22 марта неизвестные бросили гранату в полицейскую будку возле российского посольства в Афинах. Инцидент произошел около 4 часов утра. Взрыв был слабой мощности и нанес небольшой материальный ущерб.

Расследование ведет антитеррористическое отделение полиции, но о результатах пока не сообщается.