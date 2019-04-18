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Выборы на Украине 46 минут назад
По всем законам шоу-бизнеса: Порошенко и Зеленский собирают стадион
За сутки до предвыборных дебатов на Украине сами украинцы теряются в догадках: что изменится после голосования, если кандидат Зеленский назвал Бандеру героем, Порошенко признал себя не идеальным, а в Киеве ждут возвращения олигарха Коломойского — суд признал незаконным национализацию его "Приват-банка".
НСК "Олимпийский" – скоро здесь встретятся Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Уже сейчас можно говорить с уверенностью: стадион соберут — все билеты реализованы. Кандидаты нагнетают ажиотаж вокруг события, которое и так разрекламировано по канонам шоу-бизнеса.
Зеленский, как обычно, записал ролик для Интернета. Порошенко обратился к нации в телеэфире, но о ком говорил больше — о себе или об оппоненте, осталось до конца не понятно.
"5 лет президентства — это не комедия, которую можно перемотать в любой момент, и не фильм ужасов, который можно выключить, когда стало совсем страшно", — заявил президент Украины.
Шоу на стадионе начнется с концерта — на музыкальный разогрев публики отвели сразу три часа, в три раза дольше, чем продлятся сами дебаты. Порошенко удалось отвоевать установку сразу двух сцен, зато Зеленский добился организации фан-зоны и танцпола. Болельщики кандидатов на трибунах сядут друг напротив друга.
Контролировать порядок на арене будут 10 тысяч бойцов Нацгвардии — в 10 раз больше, чем на матчах "Динамо Киев". На самом стадионе есть сразу четыре комнаты милиции, но поместиться туда в случае чего могут всего 42 человека, а прийти на дебаты собираются до 60 тысяч зрителей.
Сами киевляне говорят, что ждали политических дебатов, а в итоге, кажется получится очередное представление.
Шутят на тему дебатов и в букмекерских конторах. "Один из кандидатов обольет другого водой" — коэффициент 25. Ставят даже на обморок Порошенко или Зеленского.
Те, кто не сумел достать билет на стадион, планируют смотреть трансляцию. В Киеве, как во время футбольных матчей, бронируют столы в барах и кафе.
"Добрый день! Это Петр Порошенко, президент Украины. 21 апреля — решающий день, который определит судьбу Украины. Прошу вас поддержать мой курс", — такие звонки получили тысячи украинцев. Веерный маркетинг — не самый действенный рекламный ход.
Но Порошенко готов использовать даже его — Зеленский в последний момент попытался переманить голоса националистов.
"Степан Бандера — герой для какого-то процента украинцев, это нормально, это классно, это один из тех людей, которые защищали свободу Украины", — заявил соперник Порошенко.
В этом же интервью кандидат Зеленский говорит, что амнистии для жителей Донецка и Луганска не будет, как и особого статуса для Донбасса. Сотрудничать с оппозицией, например, с платформой "За жизнь" не собирается. Продолжит ли держать связь с олигархом Коломойским, не ясно.
"Буду с ним разговаривать об этом. Жестко. Будем ругаться, — пообещал Зеленский. — Моим именем прикрываться невозможно. Я считаю, что это неправильно".
Сам Зеленский прикрывался патриотизмом в 2014 году, когда выступал перед националистическими батальонами Коломойского в Донбассе. Невидимая тень олигарха, которого Порошенко изгнал в Израиль, сегодня к Украине все ближе. На вопрос, вернется ли на Украину, если победит Зеленский, Игорь Коломойский с уверенностью отвечает: "Конечно! Я нервничаю, я хочу, чтобы он стал президентом".
Интересы Коломойского понятны: 18 апреля киевский суд признал незаконной национализацию его "Приват-банка". Получить компенсацию в 2 миллиарда долларов при лояльном президенте будет гораздо проще.
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