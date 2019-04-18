Полицейских эвакуировали из отделения из-за пожара

Пожар произошел в отделе полиции по району Орехово-Борисово Южное, из учреждения эвакуированы девять человек.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник в экстренных службах.

Собеседник агентства рассказал, что возгорание произошло в подвале полицейского отделения. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.

В настоящее время силами прибывших пожарных, огонь потушен.