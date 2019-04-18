В Египте пассажирский поезд сошел с рельс, есть пострадавшие

Около 30 человек пострадали в результате схода вагонов пассажирского поезда с рельсов в провинции Кафр эш-Шейх на севере Египта.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал египетский новостной портал "Масрави".

По его данным, пострадавшие были экстренно госпитализированы.