"Кто против?": Зеленский раскрыл карты, но лучше бы молчал
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский считает, что вернуть Донбасс в состав Украины можно с помощью информационной войны. Для этого ему нужен русскоязычный портал.
Как заметил ведущий программы "Кто против?" Владимир Соловьев, Зеленскому мало быть президентом, ему еще на всякий случай иметь свой русскоязычный ресурс.
"Зеленский наговорил много всего ужасающего, лучше бы он молчал. Бывают такие ситуации, когда лучше жевать", — подчеркнул Зеленский.
Ведущая радиостанции Анна Шафран тоже считает интервью Зеленского неудачным. Она заметила, что лицо шоумена нравится украинцам намного больше, чем лицо Порошенко, но как только ему задают сложные вопросы, молодой кандидат в президенты начинает сыпаться.
"Заявляя, что Бандера — это герой Украины, он подписывает себе смертный приговор. Может быть не сейчас, но в дальнейшем это обязательно сработает против него", — предупредила радиоведущая.
В интервью агентству "РБК-Украина" Владимир Зеленский ответил на главные вопросы, которые сегодня стоят украинской политикой. В частности, он сказал, что положительно относится к декоммунизации Украины, что не возражает и против "геройства" Степана Бандеры, что хотел бы назвать улицы именами нынешних героев Украины, при этом он выступил против предоставления особого статуса Донбассу.
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