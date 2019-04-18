Илья Кутепов успешно прооперирован в римской клинике

Защитник сборной России и московского "Спартака" Илья Кутепов успешно прооперирован хирургами римской клиники. Планируется, что 25-летний футболист вернется к тренировкам по индивидуальному плану через две недели.

Кутепов из-за правосторонней паховой грыжи покинул расположение национальной команды накануне матчей отборочного этапа чемпионата Европы-2020 с командами Бельгии (1:3) и Казахстана (4:0).

Как сообщает пресс-служба "Спартака", несколько лет назад Кутепов уже перенес подобную операцию в одной из немецких клиник, однако теперь потребовалось повторное вмешательство.

Напомним, Кутепов в текущем сезоне принял участие в 14 матчах в составе "красно-белых". Также на его счету 12 игр и одна голевая передача за сборную России.