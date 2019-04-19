Панацея для Украины: Зеленский анонсировал легализацию наркотиков и проституции после прихода к власти

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что пора, наконец, легализовать проституцию и наркотики. Как это связано с борьбой за здоровый образ жизни, который он сам пропагандировал, устроив сдачу тестов на запрещенные вещества — непонятно, отмечает телеканал "Россия 24".