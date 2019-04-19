Российский отряд космонавтов пополнит свой состав

Начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Павел Власов сообщил, что в текущем году будет объявлен новый набор в отряд космонавтов. При этом конкретная дата объявления набора не уточняется.

Ранее российское правительство выделило 126,68 миллиона рублей из федерального бюджета на обеспечение в 2019 году отбора и подготовки космонавтов в рамках госпрограммы "Космическая деятельность России", напоминает ТАСС. Завершить новый набор в отряд космонавтов Роскосмос планирует в 2020 году.

Стартовавший в марте 2017 года предыдущий — 17-й — набор в космонавты был открытым, заявки принимались от граждан Российской Федерации не старше 35 лет, имеющих высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям с опытом работы. Всего было зарегистрировано 420 претендентов. Результаты этого отбора, в ходе которого состав отряда космонавтов пополнили восемь человек, были оглашены 10 августа 2018 года.