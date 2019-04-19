Итудис о поражении от "Басконии": слишком легко позволили сопернику уйти вперед

Во втором четвертьфинальном матче Евролиги столичный ЦСКА на домашней площадке проиграл испанской "Басконии" со счетом 68:78. Наставник армейцев Димитрис Итудис поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Поздравляю «Басконию», сегодня соперники были решительнее и сумели сравнять счет в серии. Было понятно, что серия будет сложной, сегодняшний матч лишний раз это доказал, – приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА. – Мы слишком легко позволили соперникам уйти вперед на старте, давали набирать легкие очки за счет созидания в атаке".

Итудис заявил, что его подопечные до перерыва позволяли соперникам слишком многое: " сказалась усталость той пятерки, которая возвращала команду в игру, нам пришлось делать замены. Эта игра не была крестиками-ноликами, хотя обе команды многое поменяли, она прежде всего решалась подходом к делу, решительностью, интенсивностью, верой в собственные силы"

Наставник московской команды после игры также обратился к болельщикам команды: "благодарю болельщиков, которые сегодня вновь нам помогли. К сожалению, мы не смогли их порадовать. Тем не менее обещаю, что в Витории мы не просто сделаем все возможное, но отдадим себя полностью, чтобы выиграть серию или вернуть ее в Москву".