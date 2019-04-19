Правительство Мали ушло в отставку

После произошедших месяц назад в Мали межобщинных столкновений, в результате которых погибли 160 человек, премьер-министр Сумейлу Бубейе Маига и правительство страны и Мали и правительство страны ушли в отставку.

Отставку премьера и членов кабинета принял президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, передает ТАСС.

Трагические события, унесшие жизни не менее 160 человек, включая детей, беременных женщин и пожилых людей, произошли во время нападения на деревню Огоссагу, расположенную в центральной части страны. Жертвами стали представители народности фульбе, атака была организована племенем догон.