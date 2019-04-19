Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира выбыл до конца сезона

Немецкий полузащитник туринского "Ювентуса" Сами Хедира из-за проблем со здоровьем не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах сезона. В ближайшие несколько недель 32-летний хавбек перенесет операцию на колене.

"После четырех месяцев постоянных болей в колене я решил сделать операцию, чтобы полностью избавиться от проблем со здоровьем, – написал Хедира в социальной сети Twitter. – Моя Цель – вернуться на 100% готовым к началу следующего сезона, чтобы вновь постараться достичь поставленных целей".

Напомним, Хедира перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2015 года на правах свободного агента. В текущем сезоне немец в составе "Старой синьоры" принял участие в 17 играх во всех турнирах и забил два мяча.