ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права

ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части. Как сообщили в МВД, неправильные ответы будут расцениваться по степени возможных рисков в реальной жизни.

Если ошибка в условной ситуации на настоящей дороге спровоцирует ДТП, экзамен для испытуемого будет закончен. Также Госавтоинспекция планирует изменить систему выставления оценки по результатам теоретического экзамена, переработать и увеличить число заданий. Нововведения могут вступить в силу в следующем году, сообщает телеканал "Россия 24".