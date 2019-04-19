К барьеру! До встречи Зеленского и Порошенко на стадионе остаются считаные часы

На Украине — решающая схватка двух кандидатов. Она обещает стать самым зрелищным и массовым событием этой недели. На самом большом стадионе страны ждут, как минимум, 60 тысяч зрителей.

Остальные могут посмотреть дебаты в прямом эфире. Начало в 7 вечера по местному времени. Место и время, как и сама вероятность проведения встречи, были под вопросом до последнего момента.

Провести дебаты публично потребовал Владимир Зеленский, напоминает телеканал "Россия 24". Его оппонент настаивал — по закону это должна быть телестудия. Но в итоге принял условия — и даже сдал анализы на алкоголь и наркотики.

Всё время подготовки ко второму туру кандидаты обменивались колкими видеороликами и никак не могли согласовать условия. Порошенко, например, дважды требовал досрочных дебатов. Сегодня на стадионе, по его же предложению, для кандидатов установят две сцены. После он надеется продолжить общение в студии. Зеленский в ответ дал понять — больше ни он, ни его команда никуда не собираются.

Обеспечивать порядок в "Олимпийском" будут порядка десяти тысяч полицейских. Движение транспорта в Киеве ограничат.