В Минтрансе предложили разделить водителей на любителей и профессионалов

Ведомство внесло поправки в федеральный закон. По ним, если человек не планирует заниматься перевозками людей и грузов, то достаточно сдать экзамен на права — знание дополнительных дисциплин не нужно. А значит, получить права в автошколе станет проще.

Остальным надо будет повысить квалификацию — обучиться, например, вождению во внештатных ситуациях или вождению сочлененного и двухэтажного автобуса. Вступление в силу этих нововведений по причине их масштабности Минтранс предлагает отсрочить на два года, сообщает телеканал "Россия 24".