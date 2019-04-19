Экстренные служба Приамурья успешно ведут борьбу с лесными пожарами

В Благовещенском районе Приамурья, где накануне из-за лесного пожара был эвакуирован детский санаторий, нет угрозы населенным пунктам.

В минувший четверг из санатория под Благовещенском были эвакуированы 174 ребенка и три беременных женщины, передает РИА Новости Причиной экстренных мер стал лесной пожар, полыхающий в 14 километрах от санатория. Также в этот день возникла угроза эвакуации села Новинка, к домам которого подступал лесной пожар, но населенный пункт удалось отстоять от огня.

В настоящее время ведутся работы по дотушиванию очагов возгорания и источников дымообразования. Число очагов и площадь пожаров в районе уточняется по мере тушения.