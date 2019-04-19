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19 апреля 201905:03

Японский вулкан Асо вновь напомнил о себе

Global Look Press

На одном из самых крупных в Японии вулкане Асо произошло новое извержение, ставшее уже вторым на этой неделе.

Местные власти призывают жителей не приближаться к району вулкана. Информация о каком-либо ущербе или влиянии извержения на авиасообщение не поступала, передает ТАСС.

Вулкан Асо — один из крупнейших в мире: его высота составляет 1592 метра над уровнем моря. На вулкане регулярно фиксируются извержения различной силы.

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