Японский вулкан Асо вновь напомнил о себе

На одном из самых крупных в Японии вулкане Асо произошло новое извержение, ставшее уже вторым на этой неделе.

Местные власти призывают жителей не приближаться к району вулкана. Информация о каком-либо ущербе или влиянии извержения на авиасообщение не поступала, передает ТАСС.

Вулкан Асо — один из крупнейших в мире: его высота составляет 1592 метра над уровнем моря. На вулкане регулярно фиксируются извержения различной силы.